Valneva : discussions pour le financement de son vaccin Covid-19 de deuxième génération

(Boursier.com) — Valneva effectue un nouveau point sur les activités liées à son vaccin Covid-19. La Société avait précédemment indiqué qu'elle investirait dans le développement d'un vaccin de deuxième génération contre la Covid-19 uniquement si elle recevait le financement nécessaire ou un engagement de financement au cours du troisième trimestre 2022. La Société est en discussion avec un partenaire potentiel pour l'obtention d'un tel financement. Ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord. Par ailleurs, Valneva poursuit des discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants sur les marchés internationaux dans les douze prochains mois. La Société prévoit également de communiquer des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ces stocks.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué : "Alors que nous approchons de la fin du trimestre, nous sommes engagés dans des discussions actives qui se poursuivront probablement dans les prochains mois. Nous prévoyons donc de continuer à explorer ces opportunités de financement potentielles et nous fournirons davantage d'informations si nous concluons un accord pour poursuivre le développement de notre vaccin contre la Covid-19".