Valneva : des résultats positifs pour l'étude de Phase 2 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Valneva : des résultats positifs pour l'étude de Phase 2 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour l'étude de Phase 2 (VLA15-201) de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.

VLA15 a démontré être immunogène dans toutes les doses testées. Comparé à la Phase 1, des doses plus fortes du vaccin utilisées dans cet essai ont généré des réponses anticorps plus élevées contre tous les sérotypes. Le taux de séroconversion (SCR) pour le groupe ayant reçu la plus forte dose du vaccin se situait entre 81,5% (ST1) et 95,8% (ST2). Dans la tranche d'âge comparable à celle de la Phase 1 (18 - 49 ans), le taux de séroconversion se situait entre 85,6% et 97%. La réponse immunogénique chez les adultes les plus âgés, l'une des populations particulièrement touchée par la maladie de Lyme, est particulièrement encourageante. Les résultats ont montré qu'une exposition préalable à la maladie de Lyme (séropositivité) n'a pas d'impact sur l'immunogénicité ou l'innocuité.

Dans le cadre des prochaines données de phase 2 devant être publiées dans les prochains mois, une analyse de la fonctionnalité des anticorps générés avec VLA15 sera effectuée. En étroite collaboration avec les autorités réglementaires, Valneva a mis au point, à cette fin, un test de dosage des anticorps bactéricides sériques (SBAs).

Par ailleurs, VLA15 a été généralement bien toléré pour toutes les doses et dans tous les groupes testés. Aucun effet indésirable sévère n'a été observé avec VLA15 dans les groupes vaccinés durant l'étude. La réactogénicité a baissé au fur et à mesure des vaccinations.

Le profil de tolérance du vaccin s'est révélé être comparable à d'autres vaccins recombinants lipidiques existants ou d'autres formulations de vaccins à base de lipides existantes.

Wolfgang Bender, MD, PhD, Directeur Médical de Valneva a indiqué : Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats qui confirment nos hypothèses initiales. Nous travaillons de concert avec Pfizer pour faire avancer le développement de VLA15 aussi rapidement que possible. Une fois les données complémentaires de Phase 2 obtenues, nous déterminerons, un peu plus tard dans l'année, la dose et le schéma de vaccination finaux .

Cette première étude de Phase 2 menée en Europe et aux Etats-Unis comprenait 572 adultes sains âgés de 18 à 65 ans.

Valneva prévoit de publier les résultats initiaux pour la seconde étude de Phase 2, VLA15-202 dans les prochains mois.