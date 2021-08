Valneva : des fonds MVM se sont allégés

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 août à l'AMF, la société de droit anglais MVM Partners LLP, agissant pour le compte des fonds MVM IV LP et MVM GP (no 4) Scottish LP dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 août, le seuil de 5% du capital de Valneva SE. Elle détient 4.797.122 actions Valneva SE représentant 8.536.065 droits de vote, soit 4,80% du capital et 6,72% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valneva SE hors marché.

En séance, l'action Valneva est recherchée. La société ligérienne gagne 16,2% à 19 euros. Rappelons que le candidat vaccin de Valneva contre la Covid-19, VLA2001, est le seul candidat-vaccin à virus entier, inactivé, et adjuvanté, contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe.