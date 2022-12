Valneva : des annonces saluées !

(Boursier.com) — Valneva grimpe de 6,6% ce lundi, alors que la société spécialisée dans les vaccins a annoncé aujourd'hui des données positives sur la persistance des anticorps douze mois après la vaccination avec une seule dose de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553.

Suite à l'annonce de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 3 VLA1553-301 en mars 2022, Valneva a lancé un essai sur la persistance des anticorps (VLA1553-303) visant à suivre un sous-groupe de participants pendant une période d'au moins cinq ans et à confirmer la durabilité à long terme de la réponse des anticorps après une seule vaccination.

Cet essai sur la persistance des anticorps a porté sur 363 participants adultes en bonne santé qui ont été suivis entre les sixième et douzième mois après vaccination.

99% des participants ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séro-réponse de 150, douze mois après une seule vaccination. Ces taux d'anticorps confirment le profil de persistance des anticorps déjà observé dans une étude antérieure. La persistance des anticorps était similaire chez les adultes âgés de ?65 ans, qui ont conservé des titres d'anticorps neutralisants comparables à ceux des adultes plus jeunes tout au long du suivi de l'étude. Ces résultats font suite à la finalisation de l'étude pivot VLA1553-301, pour laquelle un taux de séro-réponse de 96% six mois après vaccination1 avait été rapporté. Dans le cadre de l'étude, la persistance des anticorps continuera à être surveillée chaque année.

Aucun problème de sécurité n'a été identifié pendant la durée de l'étude de suivi, confirmant le profil d'innocuité observé dans les études précédentes.

"Des données positives qui confortent les bons résultats de phase III dévoilés en mars 2022... La société indique être toujours dans les temps pour finir la soumission du dossier réglementaire de VLA1553 d'ici la fin de l'année" commente Portzamparc qui rappelle qu'une fois le dossier déposé, s'il est accepté par la FDA, "cette dernière définira un calendrier précis"..."Par ailleurs, en cas d'obtention d'une AMM, Valneva pourra bénéficier d'un Voucher cessible dont nous estimons la valeur à 100 ME. Nous maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 8,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.