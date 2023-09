Valneva : début de séance volatil

(Boursier.com) — En forte hausse à l'ouverture, Valneva recule désormais de 1% à 6,1 euros malgré une solide publication semestrielle. Le groupe, qui développe, fabrique et distribue des vaccins contre les maladies infectieuses, a fait état d'une perte nette de 35 millions d'euros au premier semestre, contre un déficit de 171,5 ME un an plus tôt. La société a réitéré ses perspectives pour l'ensemble de 2023.

Kempen ('acheter') voit un " ensemble fort " de résultats avec des chiffres supérieurs aux attentes à tous les niveaux. L'analyste estime que le point positif du rapport est que les ventes récurrentes des produits clés de Valneva, dont Ixiaro et Dukoral, continuent à afficher une forte croissance, confirmant que les ventes sont revenues aux niveaux d'avant la pandémie. Il affirme que la situation de trésorerie de l'entreprise est " confortable " et que tous les regards sont désormais tournés vers l'approbation attendue par les États-Unis du vaccin contre le chikungunya de l'entreprise.

Oddo BHF confirme pour sa part sa recommandation 'surperformance' suite à cette publication. Les prochains catalyseurs clés devraient être : l'approbation de VLA1553 2023 d'ici la fin d'année (date PDUFA fin novembre) et l'obtention /cession du Priority Review Voucher (PRV) dans la foulée.