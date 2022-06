Valneva : consolide après son rebond spectaculaire

(Boursier.com) — Valneva campe sur les 12,50 euros ce lundi, alors que le titre a rebondi de façon spectaculaire depuis une semaine en doublant de valeur... Le groupe a annoncé que la Commission Européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Avec cette approbation, VLA2001 devient le premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

L'autorisation de la Commission intervient au lendemain de la recommandation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'accorder une autorisation de mise sur le marché pour VLA2001. Cette nouvelle autorisation de mise sur le marché en Europe fait suite à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle accordée au Royaume-Uni en avril 2022 et à l'autorisation d'utilisation d'urgence accordée aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, respectivement en mai 2022 et en mars 2022...