Valneva : conférences à suivre !

(Boursier.com) — Valneva a annoncé que des membres de son équipe dirigeante allaient participer à la Jefferies Healthcare Conference (du 7 au 9 juin à New York), à la Goldman Sachs Annual Global Healthcare Conference (du 12 au 15 juin à Dana Point, Californie) et à la Stifel European Healthcare Conference (du 28 au 30 juin à Bordeaux, France). Valneva délivrera des présentations et participera à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels durant lesquels elle prévoit de faire un point sur son candidat vaccin en développement avancé contre le chikungunya (VLA1553), qui fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la Food and Drug Administration (FDA) et qui pourrait devenir le premier vaccin approuvé au monde contre le chikungunya dans le courant de l'année. Une demande d'autorisation de mise sur le marché a également été déposée auprès de Santé Canada en début de semaine. Valneva prévoit aussi durant ces conférences de faire un point sur son candidat vaccin de Phase 3 contre la maladie de Lyme (VLA15) et ses vaccins commerciaux.

Concernant la Jefferies Healthcare Conference, le groupe explique que Peter Bühler, son Chief Financial Officer, fera une présentation le mercredi 7 juin 2023 à 13.30 ET. Une rediffusion sera disponible après l'évènement dans la rubrique 'Investisseurs' du site web de Valneva www.valneva.com. A l'occasion de la Goldman Sachs Annual Global Healthcare Conference, Valneva sera disponible pour des réunions individuelles avec les investisseurs. Lors de la Stifel European Healthcare Conference, Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, participera à des réunions d'investisseurs individuelles et en petits groupes, ainsi qu'à une table ronde intitulée 'Prevention and early detection - Post-COVID perspectives for diagnostics, vaccines & therapeutics', aux côtés d'Emma Walmsley, CEO de GSK, Thierry Bernard, CEO de Qiagen et Chair d'AdvaMedDx, Mark Miller, EVP et Chief Medical Officer de bioMerieux et Dr Jean-Paul Stahl, professeur de médecine infectieuse au CHU Grenoble Alpes (France) et ancien Président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française.