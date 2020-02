Valneva : conclut un accord de financement de 85 M$ avec deux fonds américains

(Boursier.com) — Valneva SE a signé un accord de financement avec deux fonds gérés par deux prestigieuses sociétés d'investissement américaines spécialistes du secteur de la santé, Deerfield Management Company et OrbiMed. L'accord inclut un emprunt à taux fixe de 60 millions de dollars (à un taux situé dans la partie supérieure des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu'à 25 M$ supplémentaires, aux mêmes conditions, au cours des 12 prochains mois.

Le remboursement de l'emprunt débutera dans 3 ans et le prêt arrivera à maturité dans 6 ans. Les fonds seront alloués au remboursement d'un prêt précédemment octroyé par la Banque Européenne d'investissement (BEI), et, très rapidement, à la poursuite du développement des deux principaux programmes cliniques du Groupe contre la maladie de Lyme et le chikungunya.

La réalisation de l'opération est soumise à la réalisation de conditions suspensives, notamment à la constitution de plusieurs nantissements et sûretés sur les principaux actifs de Valneva et de ses filiales.

Ce prêt permet à Valneva de renforcer la trésorerie pour le développement de candidats vaccins sans diluer les actionnaires actuels.

Valneva confirme par ailleurs son intention, sous réserve de l'approbation des actionnaires du Groupe, de s'introduire sur le Nasdaq afin de pouvoir potentiellement co-financer le développement clinique avancé de son programme contre la maladie de Lyme. Le Groupe a achevé le recrutement des patients de phase 2 fin septembre et prévoit de publier des premiers résultats (sur le critère d'évaluation principal) mi 2020.