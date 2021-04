Valneva : calendrier en ligne

Valneva : calendrier en ligne









Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva grimpe de 4% à 12,32 euros, alors que la société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux a annoncé, sous réserve notamment des conditions de marché, son intention d'émettre et de vendre au moins 7.082.762 actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale comprenant (i) une offre d'American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et (ii) d'un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

La société prévoit d'accorder aux banques garantes pour l'Offre Globale une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des actions ordinaires supplémentaires sous la forme d'ADS (chacune représentant deux actions ordinaires) dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'actions ordinaires émises (y compris sous la forme d'ADS) dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "VLA". La société a procédé à une demande d'admission de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "VALN".

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Le prix par action ordinaire (et le prix de souscription d'ADS correspondant) sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de l'action de la Société sur Euronext sur une période, choisie par le Directoire, comprise entre trois et cinq séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'Offre Globale, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant.

"L'annonce est conforme au calendrier de la société" commente sobrement Portzamparc qui ajustera son objectif après la finalisation de l'opération. En attendant, l'analyste vise un cours de 13,50 euros en restant à "Renforcer".