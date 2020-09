Valneva : bonne surprise saluée

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva grimpe de plus de 3% ce jeudi à 5,27 euros, alors que le groupe a signé un nouveau contrat d'une durée maximale de trois ans avec le Département américain de la Défense pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO. Ce nouveau contrat porte sur une période de trois ans (une première année ferme et deux années supplémentaires via des options) pour une valeur de 61 millions de dollars la première année. Le Département américain de la Défense a ensuite la possibilité d'acheter le vaccin pour une valeur de 76 millions à 105 millions de dollars sur deux ans. Les livraisons du vaccin pour la première année vont débuter au quatrième trimestre 2020.

IXIARO est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'autorité de Santé américaine, FDA. Le vaccin a été développé dans le cadre d'un accord de collaboration de recherche et développement avec le Centre de recherche de l'armée américaine 'Walter Reed Army Institute of Research'. Valneva gère le marketing et la distribution d'IXIARO à l'armée américaine et sur le marché privé américain...

Portzamparc souligne que le produit étant le seul vaccin autorisé aux USA, le contrat n'était pas à risque, "mais la bonne surprise vient de la durée de l'engagement, ce qui apporte une certaine stabilité au dossier". De quoi revoir son cours cible de 5,10 à 5,80 euros et rester à l'achat sur la valeur...