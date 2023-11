Valneva : bonne nouvelle aux USA, le titre bondit

(Boursier.com) — Valneva bondit de 8% à 6,8 euros, dopé par l'autorisation de son vaccin contre le chikungunya par la FDA américaine. Avec ce feu vert, IXCHIQ devient le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait et le troisième vaccin que Valneva a développé des premiers stades de recherche jusqu'à la mise sur le marché. Valneva prévoit de démarrer la commercialisation d'IXCHIQ aux États-Unis au début de l'année prochaine, tout en continuant ses travaux préparatoires en vue du vote de l'Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) à la fin du mois de février.

Portzamparc évoque une excellente nouvelle pour Valneva qui obtient sa seconde AMM en un peu plus d'un an. Ceci confirme sa capacité à développer et faire approuver de nouveaux vaccins... Le broker remonte de 95% à 100% sa probabilité de succès aux USA, ce qui l'amène à relever son objectif de 10,1 à 11 euros.

Le titre devrait bien réagir à la suite de cette bonne nouvelle, affirmait Oddo BHF avant l'ouverture. Le prochain catalyseur devrait être l'annonce de la cession du Priority Review Voucher (PRV) d'ici la fin d'année. Concernant VLA15, Valneva a confirmé lors de la publication de ses résultats T3 que Pfizer prévoit de soumettre une demande d'AMM auprès de la FDA et de l'EMA en 2026 (sous réserve du succès de la phase III en cours). Le courtier maintient son avis 'surperformer'.