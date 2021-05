Valneva : bonne avancée des programmes

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva publie ses résultats du premier trimestre et fait le point sur ses activités, faisant état d'une très bonne avancée des programmes cliniques au premier trimestre 2021 pour VLA15, actuellement le seul candidat vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, ainsi que de l'initiation d'un nouvel essai de Phase 2 visant à accélérer le développement pédiatrique. Concernant VLA2001, actuellement le seul candidat vaccin inactivé et adjuvanté en développement clinique contre la Covid-19 en Europe, le groupe mentionne l'initiation d'une étude pivot de Phase 3, la participation à la première étude mondiale sur la vaccination de rappel conduite au Royaume-Uni, ainsi que la publication des résultats de Phase 1/2. Sur VLA1553, seul programme vaccinal contre le chikungunya actuellement en Phase 3 dans le monde, le groupe rappelle le recrutement terminé pour l'étude pivot de Phase 3.

Valneva souligne par ailleurs le succès de la cotation au Nasdaq au second trimestre, avec 107,6 millions de dollars de produit brut levé dans le cadre d'une offre publique aux Etats-Unis et d'un placement privé concomitant en Europe. Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie est de 235,9 millions d'euros au 31 mars 2021. La trésorerie du premier trimestre 2021 n'inclut pas la levée de 107,6 millions de dollars dans le cadre de l'offre et du placement cités.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 23,2 millions d'euros au premier trimestre 2021 contre 35,2 millions au premier trimestre 2020. Les ventes de produits sont de 16,1 millions d'euros au premier trimestre 2021 (32,7 millions au premier trimestre 2020), affectées par l'impact de la pandémie sur l'industrie du voyage. Valneva fait état de 7,1 millions d'euros d'autres revenus (provenant des collaborations, licences et services) au premier trimestre 2021 (2,5 millions au premier trimestre 2020). La perte d'EBITDA est de 28,3 millions au premier trimestre 2021, reflétant une augmentation des investissements dans les programmes cliniques et un recul des ventes (comparé à un EBITDA positif de 2,4 millions au premier trimestre 2020). Les investissements R&D ont progressé à 27,7 millions d'euros au premier trimestre 2021 contre 13,3 millions au premier trimestre 2020.

Le groupe révise ses perspectives financières pour l'exercice 2021. Concernant les activités non liées au programme VLA2001, le groupe prévoit pour 2021 un chiffre d'affaires total, hors VLA2001, compris entre 80 millions et 105 millions d'euros (modification de la fourchette car si les premiers signes de reprise des ventes de vaccins du voyage sont visibles, les perspectives pour 2021 restent fragiles). Les dépenses de R&D, hors VLA2001, sont attendues entre 65 millions et 75 millions d'euros.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "Valneva continue de franchir des étapes R&D importantes grâce aux efforts considérables de notre équipe et de nos partenaires. Notre récente introduction au Nasdaq marque une étape stratégique importante pour Valneva. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos actionnaires, partenaires et employés, existants et nouveaux, pour leur soutien et leur contribution à notre parcours. Nous sommes désormais en position de force pour poursuivre la bonne exécution de nos programmes clés et continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires".