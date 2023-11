Valneva : bien orienté après les annonces

(Boursier.com) — Valneva s'octroie 2,7% à 6,2 euros après une publication meilleure qu'attendue et le maintien de ses objectifs 2023. Sur l'exercice en cours, la société anticipe toujours un chiffre d'affaires de 220 millions à 260 millions d'euros, comprenant des ventes de produits de 130 à 150 ME et "d'autres produits opérationnels" de 90 à 110 ME. Les dépenses de 'R&D' sont par ailleurs désormais attendues entre 60 et 70 ME (précédemment entre 70 et 90 ME), principalement en raison de coûts moins élevés que prévu liés à la clôture des activités du programme COVID-19.

Oddo BHF parle d'une publication de bonne facture. L'analyste reste à 'surperformer' sur le titre à la suite de cette publication. Les prochains catalyseurs clés devraient être : l'approbation de VLA1553 d'ici la fin d'année (date PDUFA fin novembre 2023) et l'obtention /cession du Priority Review Voucher (PRV) dans la foulée. Concernant VLA15, Valneva confirme que Pfizer prévoit de soumettre une demande d'AMM auprès de la FDA et de l'EMA en 2026 (en ligne avec ses estimations).