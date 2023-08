Valneva : augmentation de l'accord de financement par emprunt

(Boursier.com) — Valneva annonce un accord visant à augmenter de $100 millions le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed. Cette augmentation donnera à Valneva un accès immédiat à 50 millions de dollars, avec 50 M$ supplémentaires disponibles à la discrétion de la société jusqu'au 31 décembre 2023. Ce financement supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué : "nous remercions Deerfield et OrbiMed pour leur soutien constant alors que nous continuons à préparer le lancement de notre candidat vaccin contre le chikungunya. L'accès à un financement supplémentaire à ce moment-clé permet une plus grande flexibilité et contribue à assurer le succès du lancement de notre vaccin pionnier, pour lequel nous prévoyons une possible autorisation de la FDA d'ici la fin novembre".

Pour le montant additionnel, la période pendant laquelle les paiements seront limités aux intérêts sera de trois ans, et la fin du remboursement interviendra au troisième trimestre 2028. Le taux d'intérêt du prêt reste inchangé.

L'accord de prêt initial avait été signé en février 20201. Valneva avait déjà annoncé une modification des termes de l'accord de financement en janvier 2021, ainsi qu'une augmentation du volume du prêt en avril 2022.