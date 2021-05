Valneva annonce une fourchette de prix indicative pour son projet d'American Depositary Shares

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva SE a annoncé aujourd'hui, dans le cadre de son offre globale comprenant une offre d'American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et d'un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis que le prix de souscription des ADS en dollars et le prix correspondant par action ordinaire devrait se situer entre 10 et 12 euros par action ordinaire correspondant approximativement à $24,04 et $28,85 par ADS (en se basant sur un taux de change de EUR1,00 EUR = $1,2021, tel qu'indiqué par la Banque Centrale Européenne le 4 mai 2021) et qu'il sera au moins égal au cours moyen pondéré du volume des actions de la société sur Euronext Paris sur une période, choisie par le directoire de la Société, comprise entre 3 et 90 séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'Offre Globale, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'Offre Globale. Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux de Valneva.

Les titres auxquels fait référence le présent communiqué de presse seront offerts aux Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus (qui fait partie intégrante de la déclaration d'enregistrement "Form F-1") et qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus, et aucune offre d'achat ne pourra être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement n'entre en vigueur.

Les autres informations concernant le projet d'Offre Globale, telles que présentées dans le communiqué publié par la société le 29 avril 2021, demeurent inchangées.