Valneva annonce un partenariat majeur avec le gouvernement britannique pour son vaccin COVID-19

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux, a annoncé la signature d'un partenariat avec le gouvernement britannique pour son vaccin inactivé contre le COVID-19, VLA2001.

Selon les termes de l'accord, en cas de développement réussi du vaccin, Valneva fournira au gouvernement britannique 60 millions de doses au second semestre 2021.

Le gouvernement britannique dispose par ailleurs d'une option pour 40 millions de doses supplémentaires en 2022 ainsi que de la possibilité de commander 30 à 90 millions de doses supplémentaires pour la période de 2023 à 2025.

Le chiffre d'affaires provenant de l'exercice de ces options pourrait approcher 900 millions d'euros. Valneva s'attend à un schéma vaccinal de deux doses pour son vaccin inactivé contre le virus SARS-CoV-2. Le gouvernement britannique finance la mise en production et le développement clinique du vaccin, cet investissement étant récupéré sur la fourniture du vaccin dans le cadre de l'accord de partenariat. Cet accord fait suite au protocole d'accord non contraignant annoncé en juillet 2020 visant à participer au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique.

David Lawrence, Directeur financier de Valneva a indiqué, "Notre forte expérience et nos capacités de production en Écosse sont à l'origine de ce partenariat. Au travers de nos récentes discussions avec le gouvernement britannique, nous avons établi une excellente relation de travail. Je tiens à souligner la très forte implication du groupe de travail ("task force") du gouvernement britannique, de mes collègues et d'autres parties prenantes, notamment les personnalités politiques de West Lothian, d'Écosse et du Royaume-Uni, qui soutiennent nos activités en cours. Nous sentons chez toutes les parties prenantes une formidable volonté de faire de ce partenariat un succès".

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a ajouté, "Nous avons dès le début du programme décidé d'adopter une approche inactivée et bien établie pour notre vaccin, et notre décision est aujourd'hui confortée par ce partenariat. Nous sommes honorés d'avoir été choisis par le gouvernement britannique et sommes impatients de faire face avec eux à la terrible pandémie qui sévit actuellement. Cet accord marque une nouvelle étape de transformation de la société après la signature du partenariat contre la maladie de Lyme plus tôt cette année et le lancement la semaine dernière de la Phase 3 de notre vaccin contre le chikungunya."

Le ministre du commerce britannique Alok Sharma a ajouté, "Lorsque je me suis rendu sur sur le site de Valneva le mois dernier, j'ai pu constater le travail incroyable entrepris pour développer et produire un vaccin contre la Covid-19. Ce nouvel accord pourrait nous aider à vacciner des millions de personnes à travers le pays et contribuer à créer une usine de fabrication au Royaume-Uni pour accélérer l'accès à un candidat vaccin potentiel contre la Covid-19 et renforcer la résilience de notre pays face à de futures pandémies".

Le candidat vaccin de Valneva, VLA2001, s'appuie sur une approche vaccinale qui a déjà fait ses preuves et tire parti de la plate-forme technologique du vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO de Valneva, déjà approuvé par les autorités de santé américaine (FDA) et européenne (EMA). Valneva prévoit de commencer ses essais cliniques à la fin de l'année 2020. Si le développement clinique est couronné de succès, une première autorisation de mise sur le marché pourrait être accordée au second semestre 2021.

Valneva avait précédemment annoncé un protocole d'accord non contraignant avec le gouvernement britannique pour la fourniture de doses du vaccin ainsi qu'un accord préliminaire contraignant pour un financement initial des travaux d'extension de ses unités de production basées au Royaume-Uni.