Valneva annonce un changement au sein de son Conseil de Surveillance

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva annonce que Thomas Casdagli, Associé de la société MVM Partners LLP, a quitté le Conseil de Surveillance de la société le 12 mars 2021.

"J'ai eu plaisir à travailler avec Valneva ces dernières années et à prendre part aux progrès fantastiques réalisés dans les programmes Lyme, chikungunya et plus récemment COVID-19. Je sens qu'il est désormais temps de céder ma place à un nouveau membre ayant l'expérience d'une cotation aux Etats-Unis, alors que le Groupe franchit une nouvelle étape dans son aventure. Je souhaite à Valneva beaucoup de succès pour le futur" a indiqué Thomas Casdagli, Directeur Associé chez MVM Partners.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a ajouté, "je souhaite remercier Thomas et MVM Partners pour leur importante contribution et le soutien apportés à Valneva depuis leur investissement initial en 2016. Nous poursuivons le déroulement de notre stratégie et renforceront notre Conseil de Surveillance en temps opportun."

Dans le cadre de son investissement dans Valneva en 2016, MVM s'est vu octroyer le droit de nommer un membre au Conseil de Surveillance de Valneva. Ce droit est maintenant expiré.