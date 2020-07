Valneva : annonce saluée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva grimpe de plus de 9% à 4,80 euros ce lundi, alors que la société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux a confirmé sa participation au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique.

Valneva a conclu avec le gouvernement britannique un protocole d'accord non contraignant pour fournir jusqu'à 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 qui sera fabriqué dans l'usine de Valneva située à Livingston, Ecosse. Le gouvernement britannique devrait contribuer au financement des études cliniques et négocie avec Valneva le financement des travaux d'extension de l'usine de Livingston. Dans le cadre de sa stratégie de réponse à l'épidémie de COVID, Valneva prévoit d'investir dans son usine de Livingston, Ecosse, et également dans celle de Solna, Suède.

Valneva a annoncé le développement de VLA2001, un candidat vaccin à virus inactivé contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. VLA2001 s'appuie sur la plate-forme technologique développée pour IXIARO, le vaccin de Valneva autorisé pour l'immunisation contre l'encéphalite japonaise. Le Groupe collabore avec Dynavax pour évaluer l'usage possible de l'adjuvant CpG 1018 dans le vaccin VLA2001. Valneva s'attend à ce que ce vaccin débute les essais cliniques avant la fin 2020 et atteigne potentiellement l'étape de l'autorisation de mise sur le marché au second semestre 2021.

"Cette première subvention pour ce programme est une excellente nouvelle pour Valneva, qui devrait en toute logique être suivie par d'autres subventions d'autres pays ou organismes" explique Portzamparc. "En effet, les sociétés de vaccins sont celles qui bénéficient le plus actuellement des programmes de subventions dans la lutte contre le COVID-19... Au delà des vaccins développés, la capacité des sociétés à garantir la production de plusieurs millions de doses de vaccin par an est un élément essentiel et Valneva, qui est déjà un acteur aguerri dans ce domaine, présente un profil idéal. Nous ajusterons notre modèle une fois que le montant de la subvention sera décidé et communiqué" souligne l'analyste qui vise un cours de 5,10 euros en restant acheteur sur le dossier.