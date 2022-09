Valneva annonce le lancement d'un projet d'offre globale d'environ 40 M$ d'American Depositary Shares et d'actions ordinaires

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui, sous réserve des conditions de marché, son intention d'émettre et de vendre environ 40 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs, comprenant (i) une offre de ses American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et (ii) un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. Les ADS de la Société sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "VALN", et les actions ordinaires sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "VLA".

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire correspondant en euros, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Le prix par action ordinaire (et le prix de souscription d'ADS correspondant) sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de l'action de la Société sur Euronext sur une période, choisie par le Directoire, comprise entre trois (3) et quatre-vingt-dix (90) séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'Offre Globale, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée à certaines catégories de personnes au sens de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément aux vingt-quatrième résolution de l'assemblée générale mixte annuelle de la Société du 23 juin 2022. En vertu des autorisations accordées par les actionnaires dans la vingt-quatrième résolution, les actions ordinaires et les ADS ne peuvent être achetés initialement que par (i) des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts ou fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou (ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leurs activités dans le domaine pharmaceutique, cosmétique, chimique ou des dispositifs et/ou technologies médicaux ou de la recherche dans ces domaines. Afin de souscrire aux actions ordinaires et/ou aux ADS, les investisseurs potentiels devront fournir aux Banques Garantes une lettre déclarant qu'ils remplissent ces critères.