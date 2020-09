Valneva annonce le départ à la retraite de son directeur financier, David Lawrence

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux, annonce le départ à la retraite de son directeur financier David Lawrence à la fin de l'année 2020.

Valneva a lancé un processus de recrutement d'un nouveau directeur financier auprès d'une agence de recrutement internationale avec pour objectif l'arrivée d'un nouveau directeur financier au premier trimestre 2021.

Jusqu'à la fin de l'année, afin d'assurer une transition en douceur, David Lawrence assurera un processus de transfert de responsabilités à Manfred Tiefenbacher, VP Finance, qui sera responsable de toutes les activités financières opérationnelles.

David Lawrence a de plus accepté de continuer à conseiller le CEO de Valneva au début de l'année 2021.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué, "Nous tenons à remercier David pour les contributions majeures qu'il a apportées à notre société et à son développement stratégique au cours des trois dernières années. David a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et l'exécution de notre stratégie d'apport de capitaux et, plus récemment, dans notre souhait de contribuer à l'effort mondial contre le COVID-19, notamment au travers du superbe partenariat avec le gouvernement britannique. Nous lui souhaitons une très belle retraite".

David Lawrence, Directeur financier de Valneva, a indiqué, "Les trois dernières années avec Valneva ont été extrêmement passionnantes et enrichissantes. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de prendre ma retraite en fin d'année. Je passe le flambeau de directeur financier en laissant une base financière solide et une équipe formidable en place. Valneva a de grands projets et j'ai hâte d'assister à ses succès futurs."