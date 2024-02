Valneva annonce la vente pour 103 M$ (95 ME) du bon de revue prioritaire (PRV) qu'elle a obtenu de l'agence de santé américaine

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui la vente pour 103 millions de dollars (95 millions d'euros) du bon de revue prioritaire (PRV) qu'elle a obtenu de l'agence de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA).

Valneva avait reçu ce bon en novembre 20231 avec l'autorisation de mise sur le marché qui lui avait été octroyée par la FDA pour son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Avec cette autorisation américaine, IXCHIQ(R) est devenu le premier vaccin au monde à être autorisé contre le chikungunya, un besoin médical non satisfait.

Valneva utilisera le produit de la vente du PRV pour financer ses projets de 'R&D' dont le co-développement de son vaccin contre la maladie de Lyme actuellement en Phase 3, le lancement d'essais cliniques complémentaires pour son vaccin IXCHIQ(R) et l'élargissement de son portefeuille de vaccins en développement clinique.

Thomas Lingelbach, Directeur Général de Valneva, a indiqué, "Ce capital non dilutif constitue une source de financement supplémentaire importante pour faire avancer le développement continu de notre portefeuille clinique. Comme nous l'avons récemment démontré avec l'approbation de notre vaccin contre le chikungunya, nous demeurons engagés dans le développement de notre portefeuille de vaccins visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits et ayant le potentiel d'améliorer la vie des gens."

Dans le cadre du programme de bons de revue prioritaire pour les maladies tropicales, la FDA attribue de tels bons aux sociétés obtenant la première autorisation de mise sur le marché pour des produits contre des maladies tropicales répondant à certains critères. Ce programme vise à encourager le développement de nouveaux médicaments et produits biologiques pour la prévention et le traitement des maladies tropicales. Ces bons peuvent être utilisés pour bénéficier d'un examen prioritaire d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un autre produit, ou être cédés.