Valneva annonce la réalisation de son offre globale d'environ 102 M$

(Boursier.com) — Valneva SE a annoncé le règlement-livraison intervenu le 2 novembre 2021 de son offre globale à des catégories d'investisseurs spécialisés de 5.175.000 actions ordinaires nouvelles, après exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux banques, comprenant une offre d'actions ordinaires sous la forme de 354.060 American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 39,42 dollars, et d'un placement privé concomitant de 4.466.880 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 17 euros.

Le montant brut cumulé de l'Offre Globale, après exercice intégral de l'Option, avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par la société, s'élève à environ 102 Millions de dollars U.S. (88 Millions d'euros).

Les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "VLA". Les ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "VALN".

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. ont agi en qualité? de teneurs de livre associés de l'Offre Globale.

Un document d'enregistrement, prospectus compris, relatif aux titres offerts a été déposé auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission et déclaré effectif par cette dernière le 28 octobre 2021. Les titres financiers auxquels fait référence le présent communiqué de presse ont été offerts aux Etats-Unis uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus relatif à l'Offre Globale et décrivant les conditions de celle-ci pourront être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co.

La société n'a pas établi de prospectus soumis à une approbation de l'Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de l'Offre Globale.