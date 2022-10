Valneva annonce la réalisation d'une Offre Globale sursouscrite s'élevant à 102,9 ME

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui le règlement-livraison de son offre globale réservée à des catégories d'investisseurs d'un total de 21.000.000 actions ordinaires nouvelles, comprenant une offre d'actions ordinaires sous la forme de 375.000 American Depositary Shares ("les ADS"), chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 9,51 dollars US, et d'un placement privé concomitant de 20.250.000 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis et à un prix de souscription unitaire de 4,90 euros.

Le montant brut cumulé de l'Offre Globale, avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par la Société, s'élève à environ 102,9 millions d'euros (99,9 millions de dollars américains).

Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "VLA" et ses ADS sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "VALN".

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. ont agi en qualité de teneurs de livre associés de l'Offre Globale.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 relatif aux ADS et aux actions ordinaires vendus dans le cadre de l'Offre Globale a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 12 août 2022 et a été déclarée effective le 19 août 2022.