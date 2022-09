Valneva annonce la publication dans le 'Lancet Infectious Diseases' des résultats de Phase 3 pour son vaccin contre le COVID-19

(Boursier.com) — Valneva annonce aujourd'hui que la revue médicale Lancet Infectious Diseases ("le Lancet") a publié des données cliniques de l'essai pivot de Phase 3 pour son vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19, VLA2001.

L'article, intitulé "Immunogenicity and safety of an inactivated whole-virus COVID-19 vaccine (VLA2001) compared with the adenoviral vector vaccine ChAdOx1 in adults in the UK (COV-COMPARE): interim analysis of a randomised, controlled, phase 3, immunobridging trial" fournit une analyse détaillée des résultats de l'essai pivot de Phase 3, indiquant que VLA2001 a démontré des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du vaccin de comparaison, ainsi qu'une ample réponse des lymphocytes T contre les protéines S- (Spike), M- (membrane), et N- (neucléocapside), et un profil de tolérance significativement meilleur que celui du vaccin de comparaison. L'article peut être consulté via le lien suivant : https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00502-3/fulltext.

Juan Carlos Jaramillo M.D., Directeur médical de Valneva, a indiqué : "Cette publication dans le Lancet est une validation scientifique forte de la qualité du travail que Valneva a accompli. Nous sommes ravis que des résultats plus détaillés pour notre vaccin inactivé contre la COVID-19 soient maintenant disponibles pour la communauté scientifique et plus largement pour toutes les communautés oeuvrant à la santé publique."

Valneva avait publié des résultats initiaux positifs de Phase 3 pour VLA2001 en Octobre 2021.

En août 2022, l'Organisation Mondiale de la Santé a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19.

La société avait par ailleurs publié des données d'innocuité et d'immunogénicité de l'essai de Phase 1/2 du vaccin VLA2001 dans la revue médicale "Journal of Infection" en juin 2022.