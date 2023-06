Valneva annonce la publication dans le Lancet des résultats de Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que les données cliniques de l'essai pivot de Phase 3 pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, ont été publiées dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus reconnues au monde.

L'article, intitulé "Safety and immunogenicity of a single-shot live-attenuated chikungunya vaccine: a double-blind, multicenter, randomized, placebo-controlled phase 3 trial", fournit une analyse détaillée des résultats de Phase 3, rapportant notamment que VLA1553 a montré un taux de séro-réponse très élevé de 98,9 % 28 jours après une seule injection du vaccin. Ce profil d'immunogénicité était comparable chez les jeunes adultes et les adultes plus âgés de l'étude, et 96% des participants ont maintenu une réponse immunitaire six mois après la vaccination. VLA1553 a démontré un bon profil d'innocuité et a été bien toléré tant chez les jeunes adultes que chez les adultes plus âgés. L'article du Lancet est accessible via le lien suivant : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)00641-4/fulltext.

Juan Carlos Jaramillo M.D., Chief Medical Officer de Valneva, a indiqué, "Cette publication dans le Lancet met en exergue la solidité de l'approche scientifique utilisée pour développer VLA1553 et souligne la qualité de notre étude pivot de Phase 3. Nous sommes ravis que des résultats plus détaillés sur notre candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya soient maintenant disponibles pour la communauté scientifique et plus largement pour la communauté de ceux qui oeuvrent pour la santé publique."

Valneva a annoncé les données finales de l'essai pivot de Phase 3 de VLA1553 en mars 2022, les résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques en mai 2022 et des données positives de persistance des anticorps douze mois après une vaccination en décembre 2022. Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil, pour laquelle Valneva a annoncé l'achèvement du recrutement et de la vaccination en février 2023.

VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya au monde pour lequel un processus de revue réglementaire est en cours. Une demande d'autorisation de mise sur le marché fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, avec une date-cible pour achever cet examen fixée à la fin du mois d'août 2023 au titre de la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), et une demande d'autorisation de mise sur le marché a été également déposée auprès de Santé Canada. VLA1553 pourrait devenir, sous réserve de son approbation, le premier vaccin contre le chikungunya pouvant répondre à ce besoin médical non satisfait.