Valneva annonce la fixation du prix de ses titres pour son Offre Globale d'American Depositary Shares et d'actions ordinaires

(Boursier.com) — Valneva a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de ses titres dans le cadre d'une augmentation de capital à des catégories d'investisseurs spécialisés de 4.500.000 nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre de 16.560 sous la forme d'American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, et d'un placement privé concomitant de 4.466.880 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

La société a accordé aux Banques Garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours jusqu'à 337.500 ADS supplémentaires, chaque ADS représentant deux actions ordinaires. Le montant brut total devrait s'élever à environ 88,7 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 76,5 millions d'euros avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais estimés à payer par la société.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité? de teneurs de livre associés de l'Offre Globale.

Prix de l'Offre Globale et Décote

Le prix de souscription initial a été fixé à 17 euros par action ordinaire et à 39,42$ par ADS.

Le prix de souscription initial par ADS correspond au prix de souscription de 17 euros par action ordinaire sur la base du taux de change publié le 28 octobre 2021 par la Banque Centrale Européenne de EUR1,00 = $1,1593 et à un ratio de deux actions ordinaires par ADS.

Le prix de souscription initial par action ordinaire en euros (17 euros) représente une décote de 1,8% par rapport au cours de référence déterminé par la Société conformément à la dix-septième résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 23 juin 20211.

Les ADS et les actions ordinaires seront émis par voie d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée à certaines catégories de personnes au sens de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément aux dix-septième et dix-huitième résolutions de l'Assemblée Générale Mixte de la société du 23 juin 2021.