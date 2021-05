Valneva annonce la fixation du prix de ses titres pour son introduction sur le Nasdaq

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de ses titres pour son introduction sur le Nasdaq Global Select Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 7.082.762 nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre publique de 2.318.881 sous la forme d'American Depositary Shares, chacun représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, et d'un placement privé concomitant de 2.445.000 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis. Le montant brut total devrait s'élever à environ 93,5 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 77,9 millions d'euros avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais estimés à payer par la Société.

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité? de teneurs de livre associés de l'Offre Globale. Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux pour Valneva.

Le prix de souscription initial a été fixé à 11 euros par action ordinaire et à 26,41$ par ADS.

Le prix de souscription initial par ADS correspond au prix de souscription de 11 euros par action ordinaire sur la base du taux de change publié le 5 mai 2021 de 1,00 euro = 1,2005 dollar et à un ratio de deux actions ordinaires par ADS.

Le prix de souscription initial par action ordinaire en euros (11 euros) représente une décote de 4,7% par rapport au cours de référence déterminé par la société conformément à la sixième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 22 décembre 20201.