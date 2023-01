Valneva annonce de nouvelles données de rappel hétérologue pour son vaccin inactivé contre le COVID-19

(Boursier.com) — Valneva SE annonce la publication de nouvelles données provenant d'une petite étude exploratoire portant sur l'utilisation comme rappel hétérologue de son vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001.

Dans l'étude VLA2001-3071, certains groupes de participants (trois groupes sur neuf) ont été vaccinés avec VLA2001 après une vaccination avec deux ou trois doses de vaccins mRNA contre la COVID-19, avec ou sans infection déclarée (25 à 50 participants par groupe).

Les données ont montré qu'une dose de rappel de VLA2001 a été bien tolérée chez des participants précédemment vaccinés avec BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) ou mRNA 1273 (Moderna), confirmant ainsi le profil de sécurité favorable de VLA2001 observé dans des études précédentes, que ce soit avec un rappel homologue ou hétérologue23. Néanmoins, dans cette étude, une dose de rappel avec VLA2001 n'a généré qu'une augmentation marginale de la réponse des anticorps neutralisants. La Société avait publié des résultats positifs sur l'utilisation de son vaccin comme rappel hétérologue après une vaccination avec le vaccin ChAdOx1-S (AstraZeneca) en août 20224 ainsi que des résultats positifs sur l'utilisation de son vaccin comme rappel homologue fin décembre 20215.

Valneva cherche actuellement à obtenir une autorisation réglementaire pour VLA2001 comme rappel homologue et hétérologue chez les personnes précédemment vaccinées avec ChAdOx1-S (AstraZeneca), ce qui pourrait contribuer au déploiement des stocks du vaccin sur les marchés internationaux6.

Juan Carlos Jaramillo, M.D., Chief Medical Officer, a indiqué, "Bien que ces derniers résultats de rappel ne correspondent pas aux résultats encourageants des rappels homologues et hétérologues observés précédemment, nous sommes heureux de confirmer une fois de plus le profil favorable de sécurité et de tolérance de VLA2001, qui a été crucial pour l'obtention des autorisations de mise sur le marché de l'EMA et de la MHRA".