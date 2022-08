Valneva ajuste ses prévisions

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires total de Valneva ressort à 93,2 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 47,5 ME au premier semestre 2021. Il inclut 33,3 ME de ventes de produits (contre 31,8 ME au premier semestre 2021) dont 3,8 ME provenant des premières ventes du vaccin contre la COVID-19, 59,9 ME d'Autres Revenus (contre 15,7 ME au premier semestre 2021).

La position de trésorerie était de 336,2 millions d'euros au 30 juin 2022. Elle inclut 90,5 ME provenant de l'investissement de Pfizer dans Valneva dans le cadre d'un accord de souscription d'actions.

Perspectives financières actualisées pour l'exercice 2022

Valneva prévoit que son chiffre d'affaires total atteindra 340 millions à 360 millions d'euros en 2022, compte tenu de la reprise actuelle des ventes de vaccins du voyageur, de la comptabilisation de revenus liés aux contrats de fourniture avec la Commission européenne et le Royaume-Uni, et de l'avenant à l'accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour le vaccin contre la COVID-19 de Valneva.

Les ventes de produits de la franchise Vaccins du voyageur de Valneva devraient atteindre 70 millions à 80 millions d'euros, tandis que les ventes du vaccin contre la COVID-19 devraient atteindre 30 millions à 40 millions d'euros.

Les Autres Revenus devraient atteindre environ 240 millions d'euros et proviendront principalement des activités liées au vaccin contre la COVID-19 de Valneva, tandis que les Autres Revenus non liés à ce vaccin seront négatifs en 2022 en raison de l'augmentation du passif de remboursement lié à l'avenant à l'accord de collaboration et de licence pour VLA15 avec Pfizer.

Les Autres revenus provenant des activités liées au vaccin contre la COVID-19 n'auront pas d'impact sur la trésorerie en 2022 et concernent les revenus reconnus en relation avec les accords d'achat anticipé conclus avec le Royaume-Uni et la Commission européenne.

Valneva prévoit des dépenses de 'R&D' de 120 millions d'euros à 135 millions d'euros en 2022. La société continuera d'investir dans la progression de ses deux principaux candidats vaccins en phase avancée de développement, contre la maladie de Lyme et le chikungunya, au deuxième semestre 2022.

Valneva n'investira dans le développement futur de son vaccin contre la COVID-19 ou d'un vaccin de deuxième génération que si elle parvient à un accord avec des clients potentiels et reçoit les financements nécessaires au cours du troisième trimestre 2022. La société reste déterminée à élargir encore son portefeuille de 'R&D', notamment en faisant progresser certains de ses candidats précliniques vers une entrée en clinique.