Valneva ajuste ses prévisions

(Boursier.com) — Valneva publie une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 247,9 millions d'euros au 30 septembre.

Ce montant reflète les 107,6 ME de produits bruts levés dans le cadre d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis et d'un placement privé concomitant en Europe, mais n'incluent pas les 102 ME de produits bruts levés dans le cadre d'une offre seconde publique aux Etats-Unis et en Europe au quatrième trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires total (hors programme COVID) est de 69,8 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2021, contre 58,8 ME sur les 9 premiers mois de 2020.

Les ventes de produits représentent 45,5 millions sur les 9 premiers mois de 2021 (45,9 millions sur les 9 premiers mois de 2020) avec 24,3 millions d'autres revenus (revenus de collaborations, de licences et de services) sur les 9 premiers mois de 2021 (12,9 millions sur les 9 premiers mois de 2020).

Mise à jour des perspectives financières pour 2021 (hors programme COVID)

Chiffre d'affaires total, hors VLA2001, attendu entre 85 et 100 millions (contre 80 à 105 millions précédemment).

Dépenses de 'R&D', hors VLA2001, désormais prévues entre 60 et 70 millions (contre 65 à 75 millions précédemment).

Valneva confirme que Peter Bühler rejoindra le groupe en tant que "Chief Financial Officer" le 1er janvier 2022 et que Vincent Dequenne, précédemment Vice-Président Senior en charge des opérations, a été nommé "Chief Operating Officer".

Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué : "Valneva continue d'atteindre ses objectifs en matière de 'R&D'. Cette année, nous avons fait avancer nos différents programmes cliniques avec succès et annoncé des résultats positifs de Phase 3 pour deux candidats vaccins. Nous nous attendons, s'ils sont approuvés, à ce que ces deux vaccins améliorent la vie des gens. Grâce à la forte tolérance et l'immunogénicité de notre candidat vaccin contre la COVID-19, nous avons pu obtenir l'approbation de la Commission Européenne sur un accord majeur et nous sommes reconnaissants de la confiance que l'Union Européenne nous a accordée, ainsi qu'à notre candidat vaccin inactivé contre la COVID-19. Notre équipe a réalisé des performances phénoménales cette année et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur dévouement continus. Je tiens également à remercier nos actionnaires de longue date pour leur soutien. "