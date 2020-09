Valneva : accord majeur !

(Boursier.com) — Valneva a signé un nouveau contrat d'une durée maximale de trois ans avec le Département américain de la Défense pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO. Ce nouveau contrat porte sur une période de trois ans (une première année ferme et deux années supplémentaires via des options) pour une valeur de 61 millions de dollars la première année. Le Département américain de la Défense a ensuite la possibilité d'acheter le vaccin pour une valeur de 76 millions à 105 millions de dollars sur deux ans. Les livraisons du vaccin pour la première année vont débuter au quatrième trimestre 2020.

Franck Grimaud, Chief Business Officer de Valneva, a indiqué : "Nous sommes ravis de la signature de ce nouveau contrat et, notamment, de son extension à potentiellement trois ans - une illustration claire du besoin médical pour le personnel déployé dans les zones endémiques. L'armée américaine utilise IXIARO depuis 2010 et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à contribuer à la protection des personnels militaires, de leurs familles et des civils et entreprises sous contrat, contre cette maladie potentiellement mortelle".

IXIARO est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'autorité de Santé américaine, FDA. Le vaccin a été développé dans le cadre d'un accord de collaboration de recherche et développement avec le Centre de recherche de l'armée américaine 'Walter Reed Army Institute of Research'. Valneva gère le marketing et la distribution d'IXIARO à l'armée américaine et sur le marché privé américain.