Valneva accélère, accord de financement et Nasdaq en perspective

Crédit photo © Valneva

[FR:FR0004056851:0]Valneva[:FR] bondit de 4,9% à 3,30 euros ce matin, le groupe ayant annoncé la signature d'un accord de financement avec deux fonds gérés par deux prestigieuses sociétés d'investissement américaines spécialistes du secteur de la santé, Deerfield Management Company et OrbiMed. Les deux sociétés ont octroyé ce financement afin de soutenir la stratégie à long terme de Valneva. L'accord inclut un emprunt à taux fixe de 60 millions de dollars (à un taux situé dans la partie supérieure des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu'à 25 millions de dollars supplémentaires, aux mêmes conditions, au cours des douze prochains mois.

Le remboursement de l'emprunt débutera dans trois ans et le prêt arrivera à maturité dans six ans. Les fonds seront alloués au remboursement d'un prêt précédemment octroyé par la Banque Européenne d'investissement (BEI), et, très rapidement, à la poursuite du développement des deux principaux programmes cliniques du Groupe contre la maladie de Lyme et le chikungunya. La réalisation de l'opération est soumise à la réalisation de conditions suspensives, notamment à la constitution de plusieurs nantissements et sûretés sur les principaux actifs de Valneva et de ses filiales.

Valneva confirme par ailleurs son intention, sous réserve de l'approbation des actionnaires, de s'introduire sur le Nasdaq afin de pouvoir potentiellement co-financer le développement clinique avancé de son programme contre la maladie de Lyme. Le groupe a achevé le recrutement des patients de phase 2 fin septembre et prévoit de publier des premiers résultats (sur le critère d'évaluation principal) mi 2020.

Brokers offensifs

Bryan, Garnier & Co maintient ce jour sa recommandation d'achat assortie d'un cours-cible de 6 euros. L'intermédiaire juge que la cotation sur le Nasdaq pourrait intervenir au second semestre 2020 ou en début d'année 2021, lorsque la compagnie disposera des résultats de phase II dans la maladie de Lyme ou après signature d'un accord avec un partenaire pour le développement final du vaccin. Cet accord potentiel constituerait le prochain catalyseur boursier, selon Bryan, Garnier & Co.

"Ce financement donne une bonne marge de manoeuvre pour poursuivre activement les deux programmes phares" souligne de son côté Portzamparc qui rappelle que le programme dans le Chikungunya pourrait s'accélérer en passant directement en phase 3 sous réserve d'accord de la FDA et que des résultats intermédiaires de la phase 2 dans la maladie de Lyme sont attendus pour mi-2020... "Il faudra toutefois s'attendre à une nouvelle dilution potentiellement importante dans le cas d'une IPO sur le Nasdaq" conclut Portzamparc qui vise un cours de 4 euros en restant acheteur sur le dossier.