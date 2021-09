Valneva : -40% sur la semaine !

(Boursier.com) — Valneva a vécu une semaine pour le moins agitée en bourse avec un titre qui accuse une chute de plus de 40% sur cinq séances. Personne ne l'avait vu venir, mais le coup reçu lundi par la firme basée à Saint-Herblain est dur à encaisser. Le gouvernement britannique a en effet résilié son contrat de fourniture de vaccins contre la COVID-19, VLA2001. La société conteste les allégations du gouvernement britannique selon lesquelles elle aurait manqué à ses obligations dans le cadre de l'accord.

"Valneva a travaillé sans relâche, et s'est investi au maximum de ses capacités, dans sa collaboration avec HMG, notamment en engageant des ressources significatives et en montrant une très forte implication afin de répondre aux demandes d'HMG sur des vaccins adaptés aux variants. Valneva continue à être pleinement engagé dans le développement de VLA2001 et va accroître ses efforts avec d'autres clients potentiels afin de s'assurer que son vaccin inactivé puisse être utilisé dans la lutte contre la pandémie", a affirmé le laboratoire.

VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. Comme il cible l'ensemble du virus plutôt que la seule protéine de pointe, certains scientifiques pensent qu'il pourrait mieux résister aux variants.

Alors qu'aucune explication claire et cohérente n'a été fournie pour ce revirement de Londres, Bryan Garnier pense que la position du gouvernement britannique est probablement plus politique qu'autre chose, et qu'elle n'est pas liée à la qualité du produit de Valneva. Les résultats cliniques de la phase III sont attendus au troisième ou au quatrième trimestre de cette année, et le broker continue à penser que, après des résultats de phase II très positifs, VLA2001 devrait également donner des résultats de phase III positifs. Si Londres n'apparaît plus la destination de premier choix pour son futur vaccin, Valneva pourrait rapidement trouver d'autres débouchés dans des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, voire d'Europe et faire oublier le revirement britannique.