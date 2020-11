Vallourec : vers une prise de contrôle par les créanciers ?

Vallourec : vers une prise de contrôle par les créanciers ?









Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Plombé par 3,7 milliards d'euros de dette, Vallourec aurait proposé à ses créanciers de convertir plus de la moitié de leurs créances en capital, selon des sources concordantes citées lundi soir par 'Les Echos' sur leur site internet.

Selon le quotidien économique, le fabricant français de tubes pour l'industrie de l'énergie a communiqué la semaine dernière son plan d'affaires à ses fonds créanciers, dont les anglo-saxons Apollo, M & G ou encore SVP, venus racheter la dette à prix soldé auprès des banques traditionnelles du groupe ces dernières semaines.

Une capitalisation boursière tombée à moins de 240 ME

"Seules deux d'entre elles n'ont pas cédé leurs créances, BNP Paribas et Natixis", selon 'Les Echos'. "Le groupe leur a fait connaître son scénario : convertir plus de la moitié de sa dette en capital, soit, en d'autres termes, leur confier les clés", a ajouté le quotidien. La capitalisation boursière de Vallourec a chuté de 85% depuis le 1er janvier, pour tomber à moins de 240 millions d'euros, plombée par la crise sanitaire et la chute des cours du pétrole et du gaz.

Vallourec, qui publiera ses résultats trimestriels mercredi, n'a pas souhaité commenter ces informations, selon 'Les Echos'.

A la Bourse de Paris, l'action du fabricant de pipelines s'est envolée lundi de plus de 25% pour finir à 20,95 euros, portant ses gains sur cinq séances à environ 45%. L'action n'avait plus connu une telle flambée quotidienne depuis deux ans. La valeur a aussi bénéficié de la nette remontée des cours du brut sur fond d'optimisme concernant la reprise économique mondiale avec les avancées sur le front sanitaire et des indicateurs de conjoncture solides en Chine.