Vallourec : une série négative historique !

Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec perd 1% à 26 euros en cette fin de semaine. Un repli limité qui porte malgré tout la séquence baissière du titre du producteur de tubes sans soudures à douze séances consécutives ! Une série historique pour la valeur. L'action affiche également, et de loin, la plus mauvaise performance du SBF120 depuis le début de l'année et ce malgré le regroupement d'actions finalisé le 25 mai dernier.

L'incertitude autour du groupe reste forte. Sous l'effet de la crise du marché du pétrole et du gaz provoquée par l'épidémie de coronavirus, la firme a creusé ses pertes au deuxième trimestre et n'a toujours pas trouvé de nouvelles solutions de financement alors qu'elle doit faire face à des échéances sur ses lignes de crédit bancaire en février 2021.