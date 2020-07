Vallourec : une perte nette de... 493 ME

Vallourec : une perte nette de... 493 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour Vallourec, le chiffre d'affaires est de 843 ME, en baisse de 22% par rapport au T2 2019, en raison principalement de la baisse de l'activité Pétrole & Gaz.

Le Résultat brut d'exploitation est de 43 ME, contre 102 ME au T2 2019, la baisse étant très principalement localisée en Amérique du Nord, tandis que les autres régions montrent une grande résilience.

La Consommation de flux de trésorerie disponible est de -77 ME contre une génération de 16 ME au T2 2019, incluant des dépenses de restructuration et des charges financières plus élevées.

Le Résultat net s'inscrit à -493 ME avec des dépréciations d'actifs à hauteur -441 ME en raison principalement du changement des taux d'actualisation appliqués, ainsi que des hypothèses de croissance à long terme du marché Nord-Américain

La Dette nette est de 2.326 ME contre 2.267 ME à fin mars 2020.

Le Groupe a annoncé le 19 février 2020 un projet d'augmentation de capital de 800 ME accompagné d'une nouvelle ligne bancaire de 800 ME.

Ces opérations de refinancement n'ont pas été réalisées.

Vallourec poursuit des discussions notamment avec ses actionnaires de référence et ses banques, afin de définir un nouveau dispositif de refinancement tenant compte des conséquences de la crise du Covid et des marchés pétroliers sur son activité et lui permettant de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière