Vallourec : un résultat net de -69 ME sur la période juillet-septembre

(Boursier.com) — Sur le T3 2020, le chiffre d'affaires de Vallourec est de 716 ME, en baisse de 32% par rapport au T3 2019 et de 22% à taux de change constants, en raison principalement de la baisse globale de la demande du marché Pétrole & Gaz.

Le résultat brut d'exploitation atteint 71 ME contre 84 ME, soit une marge de 9,9% contre 7,9%.

Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à -69 ME contre -60 ME.

Au 30 septembre 2020, la dette nette s'élève à 2.329 ME contre 2.326 ME au 30 juin 2020.

Malgré de premiers signes récents d'amélioration dans l'onshore nord-américain, la société ne table pas sur un niveau d'activité matériellement différent au cours des prochains trimestres.

Dans ce contexte, Vallourec lance un ensemble de mesures structurelles, qui inclut des réductions d'effectifs en France, en Allemagne et au Brésil, ainsi qu'une réduction permanente du temps de travail en Allemagne.