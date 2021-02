Vallourec : un mois de février tout vert !

(Boursier.com) — Vallourec voit la vie en vert ! Depuis la reprise de cotation de l'action le 5 février, le titre n'a enregistré que des séances de hausse avec un nouveau gain de 5,3% à 30,7 euros ce lundi. Après des mois de négociations, le fabricant de tubes sans soudure a annoncé début février avoir trouvé un accord avec ses principaux créanciers visant notamment à diviser par deux sa dette. Le groupe a également obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation fixée à 6 mois maximum.

La restructuration financière de la société qui prévoit également une augmentation de capital de 300 millions d'euros et la conversion en capital de 1,3 MdE de créances, débouchera sur la prise de contrôle de Vallourec par les fonds Apollo (entre 23,2% et 29,3% du capital) et SVPGlobal (entre 9,7% et 12,3%).

Outre l'actualité propre au groupe, Vallourec est porté ce lundi par le net regain d'appétit pour les actifs risqués dans les salles de marché ainsi que par la nouvelle progression des cours du brut avec un baril de Brent de la mer du Nord (échéance avril) qui gagne 1,3% à 63,2$ à Londres.