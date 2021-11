Vallourec : un Ebitda annuel plus faible que prévu

(Boursier.com) — Sur le T3, le chiffre d'affaires de Vallourec est de 834 ME, en progression de 16,4%.

Le résultat brut d'exploitation est de 128 ME, en hausse de 80% avec une marge en progression à 15,3% contre 9,9% au T3 2020.

Le flux de trésorerie disponible est de -103 ME, contre 35 ME au T3 2020, résultant d'une reconstitution du besoin en fonds de roulement en lien avec une plus forte activité.

Vallourec fait état d'une avancée décisive pour renforcer sa compétitivité et sa rentabilité avec la lancement du processus de cession des actifs allemands et la relocalisation progressive des activités Pétrole & Gaz au Brésil pour servir le marché international.

Il s'agirait d'une étape radicale pour une amélioration majeure de la performance de Vallourec sur les marchés internationaux Pétrole & Gaz.

Cela devrait se traduire par des bénéfices clairement identifiés pour Vallourec et ses parties prenantes avec une augmentation du RBE normalisé de 130 ME.

En raison de la baisse récente des prix du minerai de fer, et sur la base de leurs niveaux actuels, Vallourec vise un RBE pour l'ensemble de l'année proche du bas de l'objectif de 475 à 525 ME, communiqué le 21 juillet 2021.

Une dynamique de prises de commandes plus forte que prévu pour des livraisons en 2022, combinée à l'évolution des prix des matières premières et de l'énergie, entraînera une augmentation plus importante des stocks à la fin de l'année.

En conséquence, Vallourec vise désormais une consommation de flux de trésorerie comprise entre -380 et -300 ME pour 2021, en raison principalement de la hausse du besoin en fonds de roulement en lien avec la reprise d'activité, et incluant des coûts ponctuels associés à la restructuration financière.