Vallourec : un dividende en 2025 ?

(Boursier.com) — Vallourec organise aujourd'hui sa journée Investisseurs à Londres. Le groupe compte présenter les mesures déployées par la nouvelle direction pour lui permettre d'être "plus rentable, plus résilient et de générer plus de trésorerie".

L'équipe dirigeante de Vallourec détaillera les principales étapes déjà franchies et celles qui le seront à l'avenir afin d'améliorer les performances financières du Groupe. Outre la fermeture déjà annoncée de sites européens, la direction de Vallourec présentera sa stratégie de montée en gamme en Chine ainsi que la prochaine étape de transformation de ses actifs en Amérique du Sud.

Vallourec détaillera également ses fortes ambitions dans le domaine des Energies Nouvelles et dévoilera pour la première fois à la communauté financière son concept de stockage vertical de l'hydrogène. Vallourec s'est fixé pour objectif que son segment " Energies Nouvelles " représente 10 à 15 % du Résultat Brut d'Exploitation du Groupe d'ici 2030.

Vallourec aspire à devenir l'une des sociétés de son secteur "les plus favorables à ses actionnaires" par ses distributions de dividendes qui pourraient potentiellement reprendre dès 2025. C'est l'objectif du groupe qui s'attache à créer les conditions lui permettant de distribuer ce dividende.

Vallourec ambitionne un ratio de retour sur investissement de 80% à 100% de sa génération de trésorerie globale en ligne avec les ratios de distribution les plus élevés du secteur. Ceci suppose que Vallourec ait préalablement réalisé des progrès substantiels dans la réalisation de son objectif de réduction de sa dette nette à zéro en 2025 au plus tard. A titre d'illustration, la direction du Groupe présentera une simulation du Résultat Brut d'Exploitation Groupe du New Vallourec en milieu de cycle combinant la robustesse des perspectives de marché et les changements significatifs en cours au sein de Vallourec, Cette simulation aboutirait à un Résultat Brut d'Exploitation Groupe d'environ 850 millions d'euros, ce qui se traduirait, en tenant compte des hypothèses de simulation de milieu de cycle détaillées ci-dessous, par une génération de trésorerie globale de 450 millions d'euros.

A travers la présentation de ce jour, Vallourec réitère ses objectifs pour l'exercice 2023 :

Le Résultat Brut d'Exploitation devrait être compris entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros. Sur le marché américain, Vallourec s'attend à ce que les volumes vendus atteignent un point bas au cours du troisième trimestre à mesure que les stocks des distributeurs se normaliseront. Les prix de marché devraient baisser modérément par rapport au niveau constaté au cours du second trimestre. La production de minerai de fer vendue au second semestre devrait s'élever à approximativement 3,6 millions de tonnes. L'indice Platts 62% Fe CFR Chine est désormais attendu autour de 110 dollars américains par tonne au cours du second semestre 2023.

La génération de trésorerie globale en deuxième partie de l'année devrait être positive, hors tout produit lié à des cession d'actifs. La réduction de la dette nette devrait se poursuivre au cours du second semestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2023.

Le Résultat Brut d'Exploitation simulé en milieu de cycle devrait s'élever à approximativement 850 millions d'euros. Ce Résultat Brut d'Exploitation du Groupe serait composé du Résultat Brut d'Exploitation pour le segment Tubes, à hauteur de 750 millions d'euros, de celui du segment Mine & Forêts, à hauteur de 125 millions d'euros, ainsi que des charges liées au segment Holdings & divers à hauteur de -25 millions d'euros. Ces hypothèses incluent des dépenses d'investissement à hauteur de 175 millions d'euros -en ce compris les projets d'investissements liés à notre mine de Pau Branco-, un flux de trésorerie lié au résultat financier à hauteur de -50 millions d'euros ainsi que le paiement de taxes à hauteur de -175 millions d'euros.