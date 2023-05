Vallourec : un bon début d'année salué par le marché

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Vallourec bondit de 7,6% à 11,2 euros après la publication de résultats trimestriels en vive hausse. Le fabricant de tubes en acier sans soudure a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un EBITDA de 320 millions d'euros (277 ME de consensus), contre 45 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 46%, porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts. La dette nette a été réduite de 130 millions d'euros, à 1 milliard d'euros.

Le groupe, qui a maintenu ses prévisions pour l'année 2023 et au-delà, a dit s'attendre pour le deuxième trimestre à ce que son EBITDA soit stable par rapport au niveau du premier trimestre et à un flux de trésorerie autour de l'équilibre.

Oddo BHF parle d'un très bon début d'année qui offre du confort sur la guidance. Il réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif inchangé de 21 euros. Le broker joue la mise en place du nouveau set up industriel (repositionnement sur le Brésil versus l'Allemagne) alors que le titre se traite désormais sous sa BV (0,8X BV 2024e).