Vallourec : un analyste dope le titre

(Boursier.com) — Vallourec occupe la tête du SRD en ce début de séance à la faveur d'un gain de 4% à 7,5 euros. Le spécialiste des tubes sans soudure est porté par une note de Jefferies qui a rehaussé sa recommandation à l''achat' en visant 12,8 euros. L'analyste explique que la restructuration financière du groupe a répondu aux inquiétudes concernant son bilan, et il reste désormais des risques de révision à la hausse des prévisions d'Ebitda pour 2021.

Le broker souligne que la restructuration financière a réduit de moitié les charges d'intérêts, ce qui favorise une meilleure conversion de l'Ebitda en cash-flow libre. "Avec les prix du minerai de fer qui continuent de défier les attentes et la reprise de la demande et des prix des produits tubulaires dans les pays pétroliers, il semble probable que Vallourec doive à nouveau relever ses prévisions d'Ebitda pour 2021". Jefferies prévoit un flux de trésorerie disponible cumulé de près de 500 millions d'euros entre 2022 et 2024, soit environ 30% de la capitalisation boursière.