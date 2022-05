Vallourec : Ulrika Wising est nommée Senior Vice President Transition Energétique et intègre le Comité Exécutif

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination d'Ulrika Wising au poste de Senior Vice President Transition Energétique. A ce titre, elle intègre le Comité Exécutif du Groupe et rapporte à Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur-Général.

Depuis deux ans, Vallourec s'est engagé dans les énergies renouvelables, avec plus de 87% de ses usines alimentées par des énergies électriques bas carbone, et entend accompagner ses clients vers un avenir décarboné, en mettant l'accent sur cinq segments prometteurs : géothermie, séquestration du carbone, hydrogène, éolien offshore et solaire.

Vallourec a pour ambition de devenir un acteur de premier plan dans la transition énergétique. Pour cela, le Groupe peut s'appuyer sur son expertise reconnue dans les solutions tubulaires et les matériaux, l'excellence de sa recherche et développement et sa présence mondiale.

"Ulrika jouera un rôle clé dans la poursuite de la transformation de Vallourec. Elle renforcera notre orientation et nos engagements en faveur de la transition énergétique et sera chargée d'accélérer et de développer de nouvelles opportunités commerciales rentables pour le Groupe. Elle sera, en outre, pleinement impliquée dans les travaux déjà menés avec succès par Vallourec pour améliorer son empreinte carbone", a indiqué Philippe Guillemot.

Titulaire d'un doctorat en génie chimique à la Chalmers University de Göteborg, Ulrika Wising s'est forgé une carrière dans la transition énergétique. Elle a su apporter un esprit d'entrepreneur et une compréhension approfondie du secteur de l'énergie pour diriger la croissance et le développement de grands groupes comme de nouveaux, et de jeunes start-ups, dans les domaines du pétrole et du gaz offshore, de l'efficacité énergétique, de la numérisation, de l'énergie solaire et du stockage par batterie.

Ulrika était auparavant chez Shell, ayant rejoint l'activité "New Energies" en 2019 pour développer la stratégie énergétique intégrée de la société. Elle y a impulsé un accord avec Amazon sur les énergies renouvelables afin d'aider Shell à sécuriser son offre pour le parc éolien néerlandais HKN Offshore. En tant que VP Global Customer Solutions, Ulrika a mis en place une unité commerciale interfonctionnelle globale apportant des solutions énergétiques intégrées aux clients de Shell à travers le monde.

Avant de rejoindre Shell, Ulrika a travaillé chez Macquarie Group, en qualité de VP Solar and Battery Storage, où elle a créé et développé une unité à l'échelle européenne visant à stimuler les investissements dans les nouvelles technologies énergétiques.