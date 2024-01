Vallourec : tube de l'année ?

(Boursier.com) — Vallourec reste ferme sur les 14,30 euros ce jeudi (+0,8%), alors que le broker Jefferies reste acheteur sur le groupe tubiste avec un objectif de cours relevé de 17 à 20 euros. AlphaValue avait auparavant rehaussé sa cible sur le dossier de 15,2 à 17,7 euros en réitérant son avis à l'achat. Le groupe a publié un RBE de 222 millions d'euros au T3, porté par la solide rentabilité du segment Tubes. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1.493 millions d'euros à 741 millions d'euros.

Le groupe a souligné au passage une demande et des prix en hausse à l'international pour le segment Tubes... Les volumes de commandes sont en reprise aux Etats-Unis avec des prix de marché qui devraient se stabiliser à court-terme.

Une révision à la hausse du RBE annuel a par ailleurs été annoncée pour l'exercice 2023 : Vallourec anticipe ainsi un RBE annuel situé entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, contre, précédemment, un RBE attendu entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.

Forte génération de trésorerie au troisième trimestre 2023

Le RBE de 222 millions d'euros, en progression de 24 millions d'euros par rapport au T3 2022, est porté par la forte rentabilité du segment Tubes. Le RBE du segment Tubes ressort à 193 millions d'euros, en hausse de 25 millions d'euros par rapport au T3 2022, aidé par l'amélioration de 20% du prix de vente moyen par rapport au T3 2022 et des performances opérationnelles solides dans l'Hémisphère Est.

Le Flux de trésorerie disponible ajusté est de 217 millions d'euros. La Dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1.493 millions d'euros à 741 millions d'euros.

Perspectives revues à la hausse pour l'exercice 2023

L'augmentation du RBE annuel est donc attendu désormais entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, en hausse par rapport à la précédente fourchette de 950 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros, en raison du maintien d'un environnement de marché favorable dans la région Hémisphère Est et de la solide performance opérationnelle du Groupe.

La génération de trésorerie globale est prévue positive au quatrième trimestre, hors impacts éventuels de cession d'actifs avec en parallèle la poursuite de la réduction de la dette nette par rapport au troisième trimestre 2023, hors impacts éventuels de cession d'actifs...