Vallourec : toujours plus bas !

(Boursier.com) — Vallourec chute encore de plus de 4% ce jeudi, à 1,80 euro, alors que les notes prudentes se multiplient sur le dossier à l'image de celle de Jefferies qui reste à 'conserver', mais avec un objectif de cours ramené de 2,75 à 2,15 euros. Le titre du fabricant de tubes sans soudure a été lourdement plombé par l'annonce d'un projet d'augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros pour renforcer son bilan la semaine dernière. Lancée au deuxième trimestre, l'opération qui sera souscrite par Bpifrance au prorata de sa part du capital et par Nippon Steel pour un montant lui permettant de conserver une participation d'environ 10%, doit lui permettre de ramener son ratio d'endettement à environ 2,8 fois son RBE à fin 2020 contre 5,9 fois l'an dernier.

Vallourec a enregistré en 2019 un RBE de 347 ME après 150 ME en 2018, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 4,2 MdsE. Compte tenu des tendances actuelles sur le plan économique et sur ses marchés, le groupe s'est fixé pour objectifs 2020, un résultat brut d'exploitation de 500 ME et un flux de trésorerie disponible légèrement positif.

Selon Jefferies, cet appel au marché "éclipse" les améliorations lisibles dans les résultats du 4e trimestre, le calendrier constituant selon l'analyste une "surprise", alors que la société dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour respecter ses 'covenants' et anticipe un free cash-flow positif en 2020... AlphaValue de son côté a ramené son objectif de cours de 3,20 à 2,49 euros en maintenant le dossier en "situation spéciale".