Vallourec : toujours du soutien

(Boursier.com) — Le compartiment pétrolier reste entouré dans le sillage de la remontée récente des cours du brent dans la zone des 120$. Parmi les valeurs en vue ce vendredi, Vallourec grimpe encore de 5,5%, de retour à 11,60 euros, alors qu'Oddo BHF a revalorisé le dossier de 13 à 14,5 euros avec un avis à 'renforcer'. AlphaValue avait déjà revalorisé le titre de 10,5 à 12,3 euros avec un avis à 'accumuler'. Le groupe a par ailleurs annoncé récemment avoir remporté un contrat auprès de OneSubsea, la division de Schlumberger spécialisée dans les technologies et les systèmes de production et de traitement sous-marins, pour la fourniture de 3.000 mètres de tubes riser profilés sans soudure pour le projet Bacalhau au large du Brésil. Le contrat a été attribué au nom de Subsea Integration Alliance, alliance stratégique mondiale entre Subsea 7 et OneSubsea...