Vallourec : The Goldman Sachs Group précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 août à l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman SachsGroup, Inc déclaré avoir franchi en hausse, le 2 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Vallourec. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 12.336.687 actions Vallourec représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et des droits de vote de la société.

Cette position se ventile comme suit...

- Goldman Sachs International : 12.263.430 actions et droits de vote soit 5,36% du capital et des DDV

- Goldman, Sachs & Co. LLC : 73.257 actions et droits de vote soit 0,03% du capital et des DDV

- Total The Goldman Sachs Group, Inc : 12.336.687 actions et droits de vote soit 5,39% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Vallourec hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. A cette occasion, Goldman Sachs International a franchi en hausse les mêmes seuils. Au titre du code de commerce, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement, par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, 1.255.630 actions Vallourec (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant d'un prêt de titre avec "right to recall" portant sur autant d'actions Vallourec et lui permettant de rappeler à tout moment les actions.