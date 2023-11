Vallourec : S&P relève la notation de crédit long terme

(Boursier.com) — S &P Global a de nouveau relevé la note de crédit à long terme de Vallourec de 'BB-' assortie d'une perspective 'positive' à 'BB' assortie d'une perspective 'positive'.

Selon S&P, cette perspective positive indique la possibilité d'un nouveau relèvement d'ici fin 2024 si Vallourec finalise la transformation envisagée dans le cadre du plan New Vallourec et réduit sa dette nette à moins de 500 millions d'euros. Comme le laisse paraître le 3e trimestre 2023, le plan New Vallourec est en bonne voie d'exécution et vise à générer 230 ME de RBE annuel additionnels récurrents dès le 2e trimestre 2024. De plus, Vallourec anticipe de poursuivre la réduction de sa dette nette au 4e trimestre 2023, hors impacts éventuels de cession d'actifs.

S&P Global a également relevé la note de l'emprunt obligataire de 1er rang non garanti de 'BB-' à 'BB' et a confirmé la note 'B' pour son programme de billets de trésorerie.

"Nous sommes ravis que les progrès remarquables que nous avons réalisés avec le plan New Vallourec soit reconnus. Comme indiqué dans le communiqué de presse des résultats d'aujourd'hui, nous avons réduit notre dette nette de moitié au cours de l'année écoulée. Nous progressons efficacement dans l'atteinte de notre objectif de rendre notre Groupe résilient en bas de cycle, construire un bilan solide reste à ce titre une priorité. Nous avons pour objectif de poursuivre la réduction de notre endettement et de parvenir à une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard", commente Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général.