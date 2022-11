Vallourec : S&P Global relève la note de crédit à long terme ; Perspectives stables

(Boursier.com) — L 'agence S&P Global a annoncé relever la note de crédit à long terme de Vallourec. Les perspectives restent stables. "Selon nous, la poursuite d'une forte demande pour les tubes et services de Vallourec aux États-Unis et la montée en puissance de son exploitation minière de minerai de fer au Brésil se traduiront probablement par des performances de pointe en 2023" commentent les analystes de S&P... "De plus, nous pensons que l'entreprise progresse dans sa transformation commerciale pour réduire les coûts fixes et la volatilité".

"Nous avons relevé notre note d'émetteur à long terme sur Vallourec de 'B' à 'B+' et notre note d'émission sur ses billets de premier rang non garantis à " BB- " de " B+ ". Nous avons également confirmé notre note " B " sur son offre commerciale programme papier. Les perspectives stables équilibrent les résultats prometteurs de l'entreprise, une fois sa stratégie achevée, avec le risque d'exécution, ainsi que l'inquiétude croissante d'une récession mondiale en 2023" conclut S&P.