Vallourec : S&P Global relève la note de crédit à long terme à 'BB-', perspective 'positive'

(Boursier.com) — S &P Global a relevé la note de crédit à long terme de Vallourec de 'B+' à 'BB-' assortie d'une perspective 'positive'.

S&P Global a confirmé la note 'BB-' de l'emprunt obligataire de premier rang non garanti et a également confirmé la note 'B' pour son programme de billets de trésorerie.

La perspective positive de S&P Global reflète ses hypothèses d'un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) en hausse en 2023 par rapport à 2022 et une réduction de la dette nette dans les années à venir, conformément aux objectifs les plus récents communiqués par le Groupe, à savoir :

- une augmentation du RBE en 2023 par rapport à 2022, grâce à la fois au segment Tubes et au segment Mine et Forêts

- une génération de flux de trésorerie disponible positif pour l'exercice 2023, malgré des dépenses d'investissement plus élevées, à hauteur d'environ 220 millions d'euros, ainsi que des frais de restructuration non-récurrents pour approximativement 350 ME, dans le cadre du plan New Vallourec

- la poursuite de la réduction de la dette nette en 2023

Rappelons que le 3 février 2021, Vallourec a communiqué un objectif de levier financier net de 2,5x en fin d'exercice 2022, et de 1,2x en fin d'exercice 2025. A la fin de l'exercice 2022, le levier financier net était de 1,6x.